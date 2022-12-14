Источник: Ненахов останется в «Локомотиве» до конца сезона
«Локомотив» не собирается зимой отпускать защитника Максима Ненахова, сообщает Metaratings.ru.
По данным источника, тренерский штаб рассчитывает на 24-летнего игрока, поэтому как минимум до лета он останется в команде.
Ранее сообщалось, что «Локомотив» предложил клубам восемь игроков для возможного обмена, в том числе и Ненахова.
Контракт защитника с московским клубом рассчитан до лета 2024 года. В текущем сезоне Ненахов сыграл 12 матчей во всех турнирах и отдал одну голевую передачу.
Источник: Metaratings.ru
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