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Кавазашвили: «Зачем «Локомотиву» Лантратов? Они могут испортить Худякову карьеру»

Виталий Косик
Корреспондент
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Вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал информацию журналиста Ивана Карпова о переходе голкипера «Химок» Ильи Лантратова в «Локомотив».

«Не понимаю, зачем «Локомотиву» нужен Лантратов, если у них есть прекрасный вратарь Худяков. Но это уже их проблемы, пускай они решают. Я думаю, что Даниил — очень талантливый мальчик, будущая звезда, если ему не помешать. Зря под него опять кого-то берут, пацану могут испортить карьеру. Худяков может быть номером один в «Локомотиве» на долгие годы, он уже это доказал. Безусловно, Лантратов — тоже отличный голкипер, но зачем брать хорошего вратаря, если у них уже такой есть?» — приводит слова Кавазашвили «РБ Спорт».

«Локомотив» занимает 14-е место в таблице чемпионата России, набрав 13 очков за 17 туров.

Лантратов провел за «Химки» 14 матчей во всех турнирах и пропустил 25 голов. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 1,8 миллионов евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/anzor-kavazashvili-zachem-lokomotivu-lantratov-esli-u-nih-est-hudyakov-patsanu-mogut-isportit-kar-eru/

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23%

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Аргентина 3
Хорватия 0
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35%

2.50

П1

25%

1.90

ТМ 1.5

14%

2.70
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Сиэтл 2
Матч завершен

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24%

1.85

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19%

2.00

Ф1(-1)

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2.04
Анзор Кавазашвили
Даниил Худяков
Илья Лантратов
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
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