Магомед Адиев: "Хочу передать привет Бышовцу"

Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев после победы над "Оренбургом" в матче 18-го тура премьер-лиги (1:0) заявил, что в игре его команды остаются шероховатости. Он также добавил, что кадровые проблемы будут сказываться на игре махачкалинцев в последующих встречах.

- Вы все видели, что победа досталась тяжело, - сказал Адиев в эфире канала "Матч Премьер". - "Оренбург" - уверенная в себе команда. Рады, что получилось выиграть. Хотя концовку матча провели не так, как хотелось. Шероховатости, которые присутствовали в игре, скрашиваются положительным результатом.

Нам еще многое предстоит. Но я понимал, что у нас есть кадровые проблемы. Это будет сказываться на протяжении оставшихся туров.

Я бы хотел передать огромный привет Анатолию Федоровичу Бышовцу. Вы работали в "Анжи" и так некорректно высказываться, не зная, что происходит в команде, не делает вам хвалы. Благодаря вам мы сегодня сумели настроить ребят. Вам привет большой.

Бышовец перед игрой сказал в интервью "Рейтингу Букмекеров": "Анжи" – по-моему, уже не хромая утка, а безногая. На ладан дышит команда, занимает чужое место".

"Анжи" занимает 13-е место в турнирной таблице, имея в активе 18 очков.

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