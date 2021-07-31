Магкеев — ситуации в «Локомотиве»: «Мы игроки, наша задача играть в футбол»
Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев после матча 2-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (2:1) остался доволен игрой команды. Кроме того, игрок не стал комментировать ситуацию в клубе.
«Молодцы сегодня, хорошо играли. ЦСКА не удивил, знали, как они будут играть, — отметил Магкеев. — Они в последних матчах отдавали инициативу сопернику. В конце мы начали играть по счету, опустились в оборону. О ситуации в команде без комментариев, мы игроки, наша задача играть в футбол».
Напомним, ранее стало известно о возможной массовой распродаже в «Локомотиве», откуда летом могут уйти почти все звездные игроки.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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