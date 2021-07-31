Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев после матча 2-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (2:1) остался доволен игрой команды. Кроме того, игрок не стал комментировать ситуацию в клубе.

«Молодцы сегодня, хорошо играли. ЦСКА не удивил, знали, как они будут играть, — отметил Магкеев. — Они в последних матчах отдавали инициативу сопернику. В конце мы начали играть по счету, опустились в оборону. О ситуации в команде без комментариев, мы игроки, наша задача играть в футбол».

Напомним, ранее стало известно о возможной массовой распродаже в «Локомотиве», откуда летом могут уйти почти все звездные игроки.