Смолов отреагировал на информацию о своем уходе из «Локомотива»

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов отреагировал на разговоры о том, что он может покинуть клуб.

«Понятно ли мне что происходит в команде? Мне понятно. Говорят, что я ухожу? Кто говорит? Нобель? У него и спросите. Уход Крыховяка? Еще никто не ушел», — заявил Смолов.

По информации комментатора Нобеля Арустамяна, технический директор «Локомотива» Томас Цорн обзванивал некоторые клубы РПЛ и предлагал им приобрести нескольких футболистов «Локо».

В числе этих футболистов были Гжегож Крыховяк, Федор Смолов, Антон Миранчук, Дмитрий Баринов, Пабло и Дмитрий Живоглядов.