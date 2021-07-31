Смолов отреагировал на информацию о своем уходе из «Локомотива»
Нападающий «Локомотива» Федор Смолов отреагировал на разговоры о том, что он может покинуть клуб.
«Понятно ли мне что происходит в команде? Мне понятно. Говорят, что я ухожу? Кто говорит? Нобель? У него и спросите. Уход Крыховяка? Еще никто не ушел», — заявил Смолов.
По информации комментатора Нобеля Арустамяна, технический директор «Локомотива» Томас Цорн обзванивал некоторые клубы РПЛ и предлагал им приобрести нескольких футболистов «Локо».
В числе этих футболистов были Гжегож Крыховяк, Федор Смолов, Антон Миранчук, Дмитрий Баринов, Пабло и Дмитрий Живоглядов.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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