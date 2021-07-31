Полузащитник Артем Тимофеев поделился эмоциями после перехода из «Спартака» в «Ахмат».

«Вот и все! Я прошел путь от академии «Спартака», до основной команды, к сожалению, не все получилось так, как хотелось бы, но это жизнь! Спасибо огромное всем причастным к этому великому клубу, всем кто верил в меня и всегда поддерживал! «Спартак», ты навсегда в моем сердце. С детства и до конца!» — написал футболист в Instagram.

В сезоне-2020/2021 Артем Тимофеев выступал в «Ахмате» на правах аренды и провел за грозненцев 26 матчей, отметившись 3 забитыми мячами. Теперь он подписал контракт с клубом из Грозного на три года.