Тимофеев — об уходе «Ахмат»: «Спартак», ты навсегда в моем сердце»
Полузащитник Артем Тимофеев поделился эмоциями после перехода из «Спартака» в «Ахмат».
«Вот и все! Я прошел путь от академии «Спартака», до основной команды, к сожалению, не все получилось так, как хотелось бы, но это жизнь! Спасибо огромное всем причастным к этому великому клубу, всем кто верил в меня и всегда поддерживал! «Спартак», ты навсегда в моем сердце. С детства и до конца!» — написал футболист в Instagram.
В сезоне-2020/2021 Артем Тимофеев выступал в «Ахмате» на правах аренды и провел за грозненцев 26 матчей, отметившись 3 забитыми мячами. Теперь он подписал контракт с клубом из Грозного на три года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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