Лучший игрок РПЛ по версии «Зенита»: Вендел — первый

«СЭ» определил лучшего футболиста чемпионата России по итогам опроса всех клубов РПЛ в сезоне-2025/26. По 11 игроков каждой из 16 команд называли свои тройки. За первое место в анкетах начислялось 3 балла, за второе — 2, за третье — 1.

В анкетах футболистов «Зенита» наибольшее число баллов получил полузащитник Вендел. Бразильца поставили на первое место шесть одноклубников — Максим Глушенков, Александр Ерохин, Вячеслав Караваев, Даниил Кондаков, Андрей Мостовой и Педро. При этом вратарь Денис Адамов назвал лучшим экс-одноклубника и защитника ЦСКА Данила Кругового, Нино — Дениса Адамова, Юрий Горшков — Глушенкова, а Александр Соболев — полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

Вендел включил в свой топ-3 партнеров по команде Нино и Луиса Энрике, а также Сперцяна.

Лучший бомбардир чемпионата и форвард «Краснодара» Джон Кордоба был упомянут зенитовцами пять раз на втором месте, а полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков — дважды на третьей строчке.

В сезоне-2025/26 «Зенит» вернул чемпионский титул. Команда Сергея Семака на два очка опередила «Краснодар».

Лучшим футболистом РПЛ-2025/26 стал Кордоба, второе занял место Сперцян, а третье — Батраков.