Аршавин назвал Кордобу, Сперцяна и Батракова лучшими игроками РПЛ по итогам сезона-2025/26

Экс-нападающий «Зенита» Андрей Аршавин назвал трех лучших игроков в РПЛ по итогам сезона-2025/26.

«Джон Кордоба, Эдуард Сперцян и, наверное, Алексей Батраков. Один — лучший бомбардир, другой — лучший по системе «гол+пас», а Батраков второй сезон уже хорошо проводит», — цитирует Аршавина ТАСС.

33-летний Кордоба отметилмся 17 голов в 28 матчах чемпионата и стал лучшим бомбардиром лиги, 25-летний Сперцян повторил рекорд чемпионатов России по голевым передачам за сезон с 16 ассистами, также он отметился 13 голами в 30 матчах. 20-летний Батраков забил 13 мячей и отдал 10 передач в 28 матчах.