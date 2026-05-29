Лучший игрок РПЛ по версии «Оренбурга»: Сперцян набрал больше Кордобы

«СЭ» определил лучшего футболиста чемпионата России по итогам опроса всех клубов РПЛ в сезоне-2025/26. По 11 игроков каждой из 16 команд называли свои тройки. За первое место в анкетах начислялось 3 балла, за второе — 2, за третье — 1.

Больше всего баллов в анкетах футболистов «Оренбурга» набрал полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян, вторым стал форвард «быков» Джон Кордоба. Третье место по популярности разделили полузащитники Алексей Батраков («Локомотив») и Вендел («Зенит»).

По четыре футболиста «Оренбурга» назвали лучшим игроком Сперцяна и Кордобу, двое — Вендела. Еще одно первое место получил полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс.

Лучшим футболистом РПЛ-2025/26 стал Кордоба, Сперцян занял второе место.