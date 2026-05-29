Кордоба: «В России есть очень хорошие судьи, не нужно думать плохо про всех арбитров»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба в интервью «СЭ» оценил работу арбитров в чемпионате России.

— После одного из матчей «Спартака» спортивный директор красно-белых Франсис Кахигао публично призвал судей уважать его клуб. Нет желания сказать что-то подобное?

— Нет, потому что, как я уже сказал, ничего не изменится. Но я хотел бы подчеркнуть, что в России есть очень хорошие судьи. Поэтому не нужно думать плохо про всех арбитров.

Чемпионом России-2025/26 стал «Зенит», который на 2 очка опередил «Краснодар». Третье место занял «Локомотив».

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