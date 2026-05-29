Кордоба об итогах РПЛ: «Знали, что развязка будет сложной из-за вещей, которые все видят»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба в интервью «СЭ» подвел итоги чемпионата России.

— То есть вы довольны итогами чемпионата?

— Мы заслуживали большего. Знали, что развязка РПЛ получится сложной из-за вещей, которые все видят... Но если о них говорить, то все равно ничего не поменяется.

Все в «Краснодаре» здорово потрудились. Прошлого не вернуть, ничего не изменить. Поэтому нужно радоваться, что мы проделали такую восхитительную работу.

— Успели проанализировать причины такого результата «Краснодара»?

— Могу назвать много вещей, но опять же — ничего не поменяется. Все останется как есть. Скажу лишь, что я горжусь своими партнерами. А сейчас нужно подготовиться к чемпионату мира.

— Говоря, что «ничего не изменится», имеешь в виду судейство?

— Не хочу об этом говорить. Все уже позади, в прошлом. Мы должно это просто принять. Второе место мы выиграли — благодарю болельщиков за поддержку, это было впечатляюще. Надеюсь, и дальше они будут заполнять стадион.

Чемпионом России-2025/26 стал «Зенит», который на 2 очка опередил «Краснодар». Третье место занял «Локомотив».

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