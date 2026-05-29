Лучший игрок РПЛ по версии «Крыльев Советов»: футболисты самарцев — за Сперцяна и Кордобу

«СЭ» определил лучшего футболиста чемпионата России по итогам опроса всех клубов РПЛ в сезоне-2025/26. По 11 игроков каждой из 16 команд называли свои тройки. За первое место в анкетах начислялось 3 балла, за второе — 2, за третье — 1.

Больше всего баллов в анкетах футболистов «Крыльев Советов» набрали два игрока «Краснодара» — полузащитник Эдуард Сперцян и форвард Джон Кордоба. Третий по популярности — вратарь самарцев Сергей Песьяков.

Игроки «Крыльев» по три раза ставили на первое место Сперцяна и Песьякова, дважды — Кордобу. Еще трижды волжане называли лучшими вратаря «Краснодара» Станислава Агкацева, полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка.

Лучшим футболистом РПЛ-2025/26 стал Кордоба, Сперцян занял второе место.