Кордоба — о признании его лучшим игроком сезона: «Это голосование дает дополнительную мотивацию побеждать»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба в интервью «СЭ» прокомментировал итоги голосования за лучшего игрока сезона.

— Джон, поздравляем с победой в голосовании за лучшего игрока сезона! Приятно снова стать первым?

— Благодарю коллег и игроков, которые выбрали меня лучшим. Конечно, приятно, что обо мне такого мнения. Но ничего этого не было бы без моих партнеров. Спасибо «Спорт-Экспрессу», что проводит такое интересное голосование. Это дает дополнительную мотивацию, чтобы продолжать побеждать.

— А ты считаешь себя лучшим в прошедшем сезоне?

— Не люблю себя оценивать. Это должны решать другие футболисты. У всех могут быть разные критерии, свое мнение.

«СЭ» определил лучшего футболиста чемпионата России по итогам опроса всех клубов РПЛ в сезоне-2025/26. По 11 игроков каждой из 16 команд называли свои тройки. По итогам голосования лучшим футболистом РПЛ признан Джон Кордоба.

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