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Сегодня, 14:10

«Локомотиву» не засчитали поражение в матче с «Химками» из-за участия Кухты

«Локомотиву» не засчитали поражение в матче РПЛ с «Химками» из-за участия нападающего Кухты
Карен Саркисян
Корреспондент
Ян Кухта.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Генеральный директор «Химок» Владимир Габулов сообщил, что КДК РФС решил не выносить «Локомотиву» поражение в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ с подмосковными клубом из-за участия во встрече нападающего москвичей Яна Кухты.

«Отказ в протесте, — приводит слова Габулова ТАСС. — Запросили мотивировочную часть решения».

6 марта «Локомотив» одержал победу над «Химками» со счетом 3:2. Автором третьего гола в составе москвичей стал Кухта, перешедший из «Славии».

В последней игре за пражский клуб с «Баником» (3:3) в чемпионате Чехии нападающий получил прямую красную карточку и был дисквалифицирован на один матч.

Источник: https://tass.ru/sport/14023851
Владимир Габулов
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Химки
Ян Кухта
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 13 5 2 49-22 44
2
 Динамо 20 12 3 5 36-22 39
3
 Сочи 20 12 1 7 33-21 37
4
 ЦСКА 20 11 3 6 24-16 36
5
 Краснодар 19 9 5 5 31-19 32
6
 Локомотив 19 8 7 4 27-21 31
7
 Ахмат 20 10 0 10 27-27 30
8
 Кр. Советов 19 8 4 7 24-20 28
9
 Спартак 20 7 5 8 22-28 26
10
 Рубин 20 7 4 9 27-31 25
11
 Н. Новгород 20 6 4 10 19-31 22
12
 Арсенал 20 5 5 10 23-39 20
13
 Урал 20 4 7 9 13-21 19
14
 Ростов 19 4 6 9 30-36 18
15
 Уфа 20 3 7 10 18-30 16
16
 Химки 20 2 8 10 18-37 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 00:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
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Г
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Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
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Сочи

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Реми Кабелла

Краснодар

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Зенит

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Локомотив

 5
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