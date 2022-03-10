«Локомотиву» не засчитали поражение в матче с «Химками» из-за участия Кухты

«Локомотиву» не засчитали поражение в матче РПЛ с «Химками» из-за участия нападающего Кухты

Генеральный директор «Химок» Владимир Габулов сообщил, что КДК РФС решил не выносить «Локомотиву» поражение в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ с подмосковными клубом из-за участия во встрече нападающего москвичей Яна Кухты.

«Отказ в протесте, — приводит слова Габулова ТАСС. — Запросили мотивировочную часть решения».

6 марта «Локомотив» одержал победу над «Химками» со счетом 3:2. Автором третьего гола в составе москвичей стал Кухта, перешедший из «Славии».

В последней игре за пражский клуб с «Баником» (3:3) в чемпионате Чехии нападающий получил прямую красную карточку и был дисквалифицирован на один матч.