В «Химках» удивлены решению КДК отклонить протест о техническом поражении «Локомотива»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с «СЭ» прокомментировал решение КДК РФС отклонить протест подмосковного клуба о техническом поражении «Локомотива» из-за появления на поле форварда Яна Кухты, у которого была дисквалификация в Чехии.

«Удивлен решению КДК. С одной стороны, мы не согласны, но с другой, ждем мотивировочную часть отказа КДК. Дальше уже, соответственно, пойдем в апелляционный комитет, если не согласимся с мотивировочной частью. Пока на бумаге ее нет, как только увидим, можно уже будет делать какие-то выводы», — сказал Терюшков «СЭ».

6 марта «Локомотив» одержал победу над «Химками» со счетом 3:2 в 20-м туре Тинькофф РПЛ. Автором третьего гола в составе москвичей стал Кухта, перешедший из «Славии».

В последней игре за пражский клуб с «Баником» (3:3) в чемпионате Чехии нападающий получил прямую красную карточку и был дисквалифицирован на один матч.