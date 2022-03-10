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Юрий Жирков вернется к тренировкам в общей группе «Химок» через неделю

Иван Торопцев
Корреспондент

«Химки» рассказали о состоянии защитника команды Юрия Жиркова, который получил мышечную травму в игре 20-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (2:3).

Главный врач подмосковного клуба Николай Зоткин заявил, что у 38-летнего россиянина выявлено небольшое растяжение, но повреждение не носит серьезного характера. Футболист должен вернуться к работе в общей группе через неделю.

Жирков перешел в «Химки» на правах свободного агента в январе. Футболист принял участие в 2 матчах и не отличился результативными действиями.

Источник: https://fckhimki.com/news/sezon-2021-2022/mart/itogi-medobsledovaniya-yuriya-zhirkova/
Юрий Жирков
Футбол
РПЛ
ФК Химки
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 13 5 2 49-22 44
2
 Динамо 20 12 3 5 36-22 39
3
 Сочи 20 12 1 7 33-21 37
4
 ЦСКА 20 11 3 6 24-16 36
5
 Краснодар 19 9 5 5 31-19 32
6
 Локомотив 19 8 7 4 27-21 31
7
 Ахмат 20 10 0 10 27-27 30
8
 Кр. Советов 19 8 4 7 24-20 28
9
 Спартак 20 7 5 8 22-28 26
10
 Рубин 20 7 4 9 27-31 25
11
 Н. Новгород 20 6 4 10 19-31 22
12
 Арсенал 20 5 5 10 23-39 20
13
 Урал 20 4 7 9 13-21 19
14
 Ростов 19 4 6 9 30-36 18
15
 Уфа 20 3 7 10 18-30 16
16
 Химки 20 2 8 10 18-37 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 00:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
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 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

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Сочи

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П
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Реми Кабелла

Краснодар

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Артем Дзюба

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Зенит

 6
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Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 5
И К Ж
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