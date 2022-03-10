Юрий Жирков вернется к тренировкам в общей группе «Химок» через неделю

«Химки» рассказали о состоянии защитника команды Юрия Жиркова, который получил мышечную травму в игре 20-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (2:3).

Главный врач подмосковного клуба Николай Зоткин заявил, что у 38-летнего россиянина выявлено небольшое растяжение, но повреждение не носит серьезного характера. Футболист должен вернуться к работе в общей группе через неделю.

Жирков перешел в «Химки» на правах свободного агента в январе. Футболист принял участие в 2 матчах и не отличился результативными действиями.