«Локомотив» выйдет из отпуска 20 июня

Пресс-служба «Локомотива» объявила дату выхода команды из отпуска в межсезонье.

Отпуск железнодорожников продлится до 19 июня. 20 июня команда соберется на медосмотр в Москве. Тем же вечером начнется учебно-тренировочный сбор на клубной базе в подмосковной Баковке.

В сезоне-2024/25 «Локомотив» с 53 очками финишировал на шестом месте в турнирной таблице РПЛ. Также команда Михаила Галактионова дошла до второго этапа полуфинала пути регионов FONBET Кубка России, где уступила «Ростову» (0:2).

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