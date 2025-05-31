«Пари НН» — «Сочи»: красную карточку Абердина отменили после видеопросмотра
В ответном стыковом матче между «Пари НН» и «Сочи» за место в РПЛ в сезоне-2025/26 изменили решение об удалении защитника сочинцев Набиля Абердина.
На 26-й минуте арбитр Артем Чистяков показал марокканцу красную карточку, но после подсказки ВАР и просмотра момента поменял решение на желтую.
«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.
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