«Локомотив» — «Спартак»: пенальти назначен правильно, но что делал на поле арбитр ФИФА?

На 19-й минуте матча 17-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Спартак» арбитр Владимир Москалев ошибочно не наказал Даниила Худякова 11-метровым ударом за фол на Квинси Промесе. Судья занимал такую позицию, что должен был понять, почему упал спартаковец, от кого отлетел в сторону мяч и каким должен быть вердикт. Но обойтись без помощи видеоассистентов рефери ФИФА не сумел.

Эпизод матча «Локомотив» — «Спартак».

ВАР Павел Шадыханов и АВАР Антон Кобзев быстро провели проверку, предложили Москалеву посмотреть видеозапись и уже вскоре ошибка судьи была исправлена. В ворота «Локомотива» в итоге был правильно назначен пенальти.