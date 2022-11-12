«Зенит» выиграл все шесть матчей против московских клубов в этом сезоне с общим счетом 15:2

«Зенит» в гостях со счетом 2:0 обыграл «Торпедо» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги.

«Зенит» выиграл все шесть матчей против московских клубов в этом сезоне РПЛ с общим счетом 15:2 — это рекордная победная серия «Зенита» против столичных клубов в чемпионате России.

Последнее поражение «Зенита» против московского клуба в РПЛ было более двух лет назад от «Динамо» (0:1 в августе 2020 года), беспроигрышная серия составляет 20 матчей (15 побед и 5 ничьих).