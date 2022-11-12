«Локомотив» — «Спартак»: Пруцев забил первый гол за красно-белых

Полузащитник «Спартка» Данила Пруцев забил гол в матче 17-го тура РПЛ против «Локомотива».

Он отличился в первом тайме и увеличил преимущество красно-белых.

Партнеры вывели полузащитника на удар, и тот из пределов штрафной площади не промахнулся по воротам.

Для Пруцева этот гол стал дебютным в составе московской команды. Более того, для него это первый мяч за карьеру в РПЛ.