«Локомотив» — «Спартак»: Пруцев забил первый гол за красно-белых
Полузащитник «Спартка» Данила Пруцев забил гол в матче 17-го тура РПЛ против «Локомотива».
Он отличился в первом тайме и увеличил преимущество красно-белых.
Партнеры вывели полузащитника на удар, и тот из пределов штрафной площади не промахнулся по воротам.
Для Пруцева этот гол стал дебютным в составе московской команды. Более того, для него это первый мяч за карьеру в РПЛ.
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|
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|17
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|5
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|32-23
|35
|
4
|ЦСКА
|16
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|5
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|29
|
5
|Ахмат
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|8
|2
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|27-27
|26
|
6
|Динамо
|16
|7
|5
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|26
|
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|
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|
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|16
|6
|4
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|1
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|
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|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
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|16
|3
|3
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|11.11
|19:00
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Н. Новгород – Ахмат
|3 : 2
|12.11
|12:00
|
Урал – Факел
|2 : 0
|12.11
|14:00
|
Кр. Советов – Ростов
|1 : 3
|12.11
|16:30
|
Торпедо – Зенит
|0 : 2
|12.11
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|1 : 2
|13.11
|14:00
|
Оренбург – Краснодар
|- : -
|13.11
|16:30
|
Химки – Сочи
|- : -
|13.11
|19:30
|
Динамо – ЦСКА
|- : -
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Бомбардиры
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|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
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Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
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