Судейство

9 августа, 18:40

«Локомотив» — «Спартак»: судья ошибочно дисквалифицировал Воробьева

Александр Бобров
Шеф-редактор

На 13-й минуте матча 4-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Спартак» судья Сергей Иванов ошибочно вынес предупреждение нападающему хозяев поля Дмитрию Воробьеву. Тот совершил незначительный наступ, но увидел перед собой желтую карточку.

Она стала для форварда четвертой в турнире — он наказывался судьями в каждом из четырех матчей. Теперь Воробьев автоматически получит дисквалификацию на одну игру и пропустит 5-й тур, в котором «Локомотив» поедет в гости к «Балтике».

РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Материалы сюжета: РПЛ, 4-й тур: «Локомотив» — «Спартак» и другие матчи
ЭСК: судья Цыганок правильно удалил игрока «Пари НН» Майга
ЭСК поддержала решение Сухого отменить гол «Краснодара» в ворота «Оренбурга»
КДК РФС не применит дополнительную дисквалификацию к хавбеку «Пари НН» Майга за удаление в матче с «Ростовом»
КДК РФС оштрафовал «Спартак» за кричалки фанатов в адрес судьи Иванова в матче с «Локомотивом»
Тренер «Зенита» — м Селенков: «Шилова называют новым Аршавиным? Честно говоря, я за него переживаю»
«Краснодар» обратился в ЭСК по итогам матча против «Оренбурга»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Бен Ричардс

    "Если человек идиот, то это надолго" ("Бриллиантовая рука").

    10.08.2025

  • hovawart645

    Хрен с ней, с желтой Воробьеву. А где карточки Бабичу, Умярову, Мартинсу? Свистун свистел в одну сторону - Бобров, дорабатывайте матч. Разглядывайте все эпизоды.

    10.08.2025

  • da57

    а ты кто такой чтобы вердикт давать

    10.08.2025

  • Валерий Малов

    Не понял , зачем шефу эта заметка? Поклонник Воробьёва?

    09.08.2025

  • Михаил

    не, нельзя больше, даже сыграв в мяч, пусть висит в воздухе. бакаев поовел сегодня эксперимент, неудачно - пенальти

    09.08.2025

  • Михаил

    Ну все, янтарные новый серый гегемон. Все судейство в их пользу. Или, много вероятнее, автор бредит про значительное/незначительное при наступе и... все норм

    09.08.2025

  • kubinec

    хахахахахха. да нормально вас судят. По крайней мере не назначают по 2 пенальти, по 2 удаления и 4 гола не отменяют

    09.08.2025

  • 14BrGRU

    Да все нормально, лучше пропустить игру с Балтикой чем с Ростовом и т.д., а так обнулился

    09.08.2025

  • Феликс_Забанен

    т.е. на ноги игрокам Спартака с точки зрения этого недоразумения наступать можно

    09.08.2025

  • kubinec

    Он невменяем. СЭ, зачем вы неадекват на работе держите? Любой наступ у игрока Спартака это ЖК, а то и КК по мнению этого недоэксперта, если игроку Спартака наступили, же не нужна, ну смешно же, это же вся страна видит и читает

    09.08.2025

  • Эрик Стейн

    Тот совершил незначительный наступ-покажите этот прибор измеряющий значительность наступа?)))

    09.08.2025

  • som173

    За наступ ЖК, не? Хлусу за тако же ЖК влепили. Так шта не ной. Хе-хе!

    09.08.2025

  • kshev

    Незначительный, это как? А Умярову вы, господин Бобров, требовали желтую за точно такой же наступ и Хлусевича за такой же удалили. Типичные двойные стандарты Боброва.

    09.08.2025

  • Вася

    опять началоссь умышленно-неумышленно, значительно-незначительно, с улыбкой-со слезами!

    09.08.2025

  • Vadson

    Бобер - курва!!!

    09.08.2025

  • Питерский пёс

    Идиот пзд ротый

    09.08.2025

  • ddddd

    а баринов там рубил что не пишешь

    09.08.2025

  • Сергей Макурин

    Бобров, ты уже пенальти в ворота цска назначил. Нет тебе веры. Объективностью и не пахнет. УВОЛИТЬ.

    09.08.2025

  • vladmad_75

    "Ошибочно"? Да нет, очень даже сознательно. 4-й тур нас так судят.

    09.08.2025

    • «Локомотив» — «Спартак»: Левников спас Иванова от скандала. Пенальти был назначен ошибочно

    «Локомотив» — «Спартак»: ничья после первого тайма
