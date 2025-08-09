«Локомотив» — «Спартак»: судья ошибочно дисквалифицировал Воробьева

На 13-й минуте матча 4-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Спартак» судья Сергей Иванов ошибочно вынес предупреждение нападающему хозяев поля Дмитрию Воробьеву. Тот совершил незначительный наступ, но увидел перед собой желтую карточку.

Она стала для форварда четвертой в турнире — он наказывался судьями в каждом из четырех матчей. Теперь Воробьев автоматически получит дисквалификацию на одну игру и пропустит 5-й тур, в котором «Локомотив» поедет в гости к «Балтике».