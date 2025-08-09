Футбол
«Локомотив» — «Спартак»: Левников спас Иванова от скандала. Пенальти был назначен ошибочно

Александр Бобров
Шеф-редактор
Фото Скриншот трансляции

На 8-й минуте матча 4-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Спартак» судья Сергей Иванов неверно оценил единоборство Жедсона Фернандеша с Максимом Ненаховым и ошибочно наказал хозяев поля пенальти. Рефери решил, что защитник сфолил и сбил спартаковца в своей штрафной площади.

На самом деле по повторам было видно, что новичок красно-белых сделал движение в сторону от мяча — в направлении Ненахова. Более того, он ударил соперника, а не наоборот. Видеоассистенты Кирилл Левников и Антон Фролов быстро провели проверку и вмешались в действия арбитра.

Фото Скриншот трансляции
Фото Скриншот трансляции

На 10-й минуте Иванов, посмотрев повторы, объявил об изменении первоначального решения и о том, что спартаковец нарушил правила. Пенальти в итоге правильно отменен.

ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Материалы сюжета: РПЛ, 4-й тур: «Локомотив» — «Спартак» и другие матчи
ЭСК: судья Цыганок правильно удалил игрока «Пари НН» Майга
ЭСК поддержала решение Сухого отменить гол «Краснодара» в ворота «Оренбурга»
КДК РФС не применит дополнительную дисквалификацию к хавбеку «Пари НН» Майга за удаление в матче с «Ростовом»
КДК РФС оштрафовал «Спартак» за кричалки фанатов в адрес судьи Иванова в матче с «Локомотивом»
Тренер «Зенита» — м Селенков: «Шилова называют новым Аршавиным? Честно говоря, я за него переживаю»
«Краснодар» обратился в ЭСК по итогам матча против «Оренбурга»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Valery Akinin

    Батраков своим примером продемонстрировал то, что прежде всего телеканалу МатчТВ надо отбросить в сторону разговоры о том, что игракам хочется поиграть в классных европейских лигах и т.д. Ведь уже очевидно, что Батрикову и другим нынешним молодым игрокам под силу сделать самой классной именно нашу лигу. Если не будут им мешать все тем же лимитом и если перестанут внушать, как это делается сейчас, пацанам мысль, что у нас не могут появиться мировые звезды. Т.е. нет ничего невероятного в том, что в лигу с такими футболистами, как Батраков, стали бы стремиться попасть в условиях, получается, именно урезанного лимита даже мировые зваезды, т.е. кого не только деньги интересуют.

    09.08.2025

  • vemolin

    Здравствуйте. Извините, что пишу здесь, но больше негде. Прошу Вас о помощи, помогите, пожалуйста Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подрабoтку, а сейчас дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознаниe. Одолжить просто не у кого. Одoлжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Хоть на булку хлеба, хоть на пачку самых дешевых макарон. Мне много не надо, только протянуть несколько дней пока ищу работу... Eсли оставите контакты, тo я готов вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае оставьте свои контакты в личном сообщении. Я обязательно верну! Пополнитe, пожaлуйстa, номeр тeлeфонa нa любую сумму через СБП: 8 (952) 133-65-10 Заранее большое Вам человеческое спасибо.

    09.08.2025

  • Горын

    Да они весь матч при любом стыке требовали проверить эпизод на ВАР. И очень возмущались, когда ВАР не вмешивался.

    09.08.2025

  • Aleks68

    Бобер чмо !!!

    09.08.2025

  • geviol

    Очко подмой твой Спартак отстой,всем даёт кому не лень игрочищки словно пень,ты мудила рот заткни или приоткрой и отсосси

    09.08.2025

  • Sergey Lukyanov

    :rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl: Вот именно - о чем с Вами говорить... Жедсон владел мячом, и прокинул себе на ход, соответственно был первый на мяче. Точка !!!

    09.08.2025

  • Saypin

    мылом помой рот и к мамке иди . школа скоро.

    09.08.2025

  • geviol

    чтож дрочи в себя как и спартак,он тоже ещё тот задрот

    09.08.2025

  • 199

    По моему пищевик составит компанию выживающим.Наш паровоз вперд лети.....!

    09.08.2025

  • geviol

    А говно клуб близок к зоне вылета,Прекрастно

    09.08.2025

  • хурма(сельдерей)

    привет карп!

    09.08.2025

  • geviol

    пердив ждёт говно клуууб,иди туда же

    09.08.2025

  • хурма(сельдерей)

    Видеоассистенты Кирилл Левников и Антон Фролов быстро провели проверку и вмешались в действия арбитра ============================================= если бы ассистенты были на поле ....они бы тоже ошиблись у судьи на поле нет ВАРа зачем эту ерунду писать

    09.08.2025

  • geviol

    а иди ты на х..й со своим контролем

    09.08.2025

  • geviol

    да нет не питерская,а шлюшка то московская спартаковская соснула с заглотом,вот блядть то спартаковская всем даёт

    09.08.2025

  • на каждый клуб перезва найдется!

    :rofl::rofl::rofl: салями под солями. Госнарконтроль идет за тобой

    09.08.2025

  • Valekka

    Ты прикалываешься?! Жедсон даже вмыслях в мяч не играл.Вообще говорить не о чем?!

    09.08.2025

  • Игорь Помидоров

    И нарушение перед первым голом СМ..А при 2:2 кто помешал забивать ещё?

    09.08.2025

  • geviol

    отсоси у своей жены,она как спартак,ни кому не даёт и в постели не играет,просто как бревно лежит раздвинув ноги,так и твой клуб только раком

    09.08.2025

  • Сергей А.

    Слышь, шлюха питерская под наркоттй - иди

    09.08.2025

  • geviol

    соси свой и не трогай мой снайс,а клуб ГОВНО

    09.08.2025

  • Сергей А.

    Разное развитие матча. Пеналь 100%

    09.08.2025

  • на каждый клуб перезва найдется!

    пеналь был украден, но пока что Локомотив сильнее. цыган это просто несусветный дилетант, еще по Сампдории понятно было, а когда его продлили, это был приговор

    09.08.2025

  • Игорь Помидоров

    Сколько надо пенальти СМ , чтобы они победили?

    09.08.2025

  • Сергей А.

    Где ты нытьё увидел?

    09.08.2025

  • на каждый клуб перезва найдется!

    ты педра наркоман?

    09.08.2025

  • Valera Krasin

    как же радует это нытьё ))

    09.08.2025

  • был пенальти,не было пенальти-господа,да какая разница? мой любимый клуб.... обоср....ся! опять. СТАНКОВИЧ,ВОН!

    09.08.2025

  • geviol

    Сосёт Спартак Сосёт Спартак Сосёт и Сосётт!!!

    09.08.2025

  • Сергей А.

    Из бухорстана ещё не вылез?

    09.08.2025

  • geviol

    Говно спартак,говно Спартак,говно Спартак!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    09.08.2025

  • Игорь Помидоров

    СМ днище

    09.08.2025

  • geviol

    состав Локо дешевлей трёх- четырёх игроков говно клуба Спартак

    09.08.2025

  • Сергей А.

    Я ранее сказал, продолжаю. Рпл во второе столетие - дно. Переключаюсь на фнл. Челяба. Но! 4 матча убивать и грязьпром медиа радуется? В этом матче убили изначально. Но карма такая... Сдохнут семьи кукловодов

    09.08.2025

  • geviol

    что отсосаллоооо спартаковское сосало

    09.08.2025

  • geviol

    говно клуб номер один ЭТО СПАРТАК

    09.08.2025

  • geviol

    сосссссииии

    09.08.2025

  • geviol

    что спартаковцы вы ещё не поняли что ваш говно клуб,остался говно клубом

    09.08.2025

  • Сергей А.

    Скоро ты са примешь

    09.08.2025

  • geviol

    Всоси Гладиатор шишечку за щеку, популярный клуб всея Руси,соси,соси,соси

    09.08.2025

  • Valera Krasin

    Батраков добивает падлу:grinning: красава

    09.08.2025

  • geviol

    Черданцев сука прям за спатак,говно комментатор

    09.08.2025

  • Кабанчик

    Ещё и ударил Ненахова? Ааааа-ха--ха неадекват Бобров, ненавидящий Спартак

    09.08.2025

  • Valera Krasin

    справедливость есть 3-2, Батраков красавец

    09.08.2025

  • Кабанчик

    Пенальти очевидный, только дурак скажет что он ошибочный

    09.08.2025

  • на каждый клуб перезва найдется!

    сам скажи где был косяки, но вот ведь какая фигня оба случая не пользу Спартака:sunglasses:

    09.08.2025

  • на каждый клуб перезва найдется!

    Акрону такой же назначили в том туре и ничего, никто не вопил

    09.08.2025

  • NoName

    да не было пенальти:grinning: вот упоротые

    09.08.2025

  • на каждый клуб перезва найдется!

    просто спасли Спартак от пенальти, какие лапочки! Вот только ВНЕЗАПНО точно такой же пеналь Акрону назначили, но там в ворота Спартака, там можно. Нет ли каких двойных стандартов тут ? А теперь вопрос в Чтогдекогда, смотрели ли арпитры бы с 10 камер, если бы это был Зенит........................................................

    09.08.2025

  • alexei zverev

    ну за спартак в разы больше болеют чем за локомотив...

    09.08.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    А ты шо против Демократии и Либеральных ценностей?!

    09.08.2025

  • Sergey Lukyanov

    Я не знаю, что Вы трёте, а я говорю о том, что в первом туре был создан прецедент, где все признали, что если первый касаешься мяча, то нарушения нет !!! А так это двойные стандарты - против Спартака так можно, а Спартаку - нельзя )))))))

    09.08.2025

  • Артем

    Ай соснули)

    09.08.2025

  • Артем

    Толи БольЛ

    09.08.2025

  • Артем

    Соснули?)

    09.08.2025

  • Valekka

    Мы сейчас за первый тур трём?!

    09.08.2025

  • Valekka

    Сам не в состоянии? Куплю и что-в шоколадный глаз себе вставишь,недоумок?!

    09.08.2025

  • Sergey Lukyanov

    Ну так и в 1м туре был откровенный наступ на ногу Умярову ))))

    09.08.2025

  • Сергей А.

    Очки купи

    09.08.2025

  • Valekka

    Я был рад точке,но даже отъявленный тушинский неадекват признает,что Жедсон первый просто ударил по ноге игроку Локо.Не попал,а именно ударил,поэтому нечего качать за справедливость.

    09.08.2025

  • Игорь Сергеев

    Пенальти БЫЛ! Но как всегда судейство РПЛ на "высоте".

    09.08.2025

  • Сергей А.

    Рпл в этом году во второе столетие - дичайшая бутафория. Фнл и ФК Челябинск... ФКСМ 4-й матч подряд убивают

    09.08.2025

  • Михаил

    пеналя там не было - жедсон должен был вызвать желтую, но слишком дорогой, чтобы по правилам перед голом в ворота Локо, слается Умяров потоптался привычно по чужим ногам, но... спартак наплакал, посмотрим, на сколько матчей

    09.08.2025

  • Артем

    Вот назови меня питескип. и скажи чтто фола не было)

    09.08.2025

  • Sergey Lukyanov

    После 1 тура, где наступили на ногу Умярову, и пенальти не назначили, кдк, эксперты, журналист с низкой социальной ответственностью Бобров доказывали что правильно, так как игрок соперника первый на мяче. Тут игрок Спартака с мячом, попадает по ноге соперника (по инерции, куда ему еще ставить ногу) нарушения нет, т.к. игрок Спартака владел мячом, а игрок Локомотива мяча не коснулся... Иванов правильно назначил пенальти...

    09.08.2025

  • Неприкрытый Писярев

    Косоглазый иванов сначала поставил пенку, но ему вовремя подсказали, что это не в ворота спартака

    09.08.2025

  • avp1960

    А ты много чего не понимаешь..

    09.08.2025

  • Феликс_Забанен

    бобров ошибочно считается зрячим

    09.08.2025

  • Сергей А.

    На вар то кто?.... Вопросы?

    09.08.2025

  • som173

    Че, правда глаза колет? Привыкли к голам с нарушением правилам, каторые пакрывал Сухина и до сих пор ентим пользуетесь. Хе-хе!

    09.08.2025

  • FLEUR

    кто возаращает? имена, явки, фамилии?

    09.08.2025

  • vladmad_75

    Иди сомик, похмелись уже. Заодно очки купи что ли.

    09.08.2025

  • kubinec

    В пользу Спартака нельзя назначать пенальти))) сам Ненахов красноречиво показывал лицом, что был фол. Но судейкам задача поставлена конкретная

    09.08.2025

  • som173

    Скажи спасиба, что питерский продажный Левник спас дрепзину от чистова пеналя, а патом буишь про гол Спартака вякать. Хе-хе! Гол Локо тухлый, ибо никто на мазутном не фолил. Тот сам упал, симулянт хренов. Хе-хе!

    09.08.2025

  • Сергей А.

    Боб?р в сво?м одеяле, в расцеветках пи...в с невы. Че стоишь, шкура?

    09.08.2025

  • som173

    Пенальти точно был. Все берут пачему то последнее действие игроков, а нарушение начал другой игрок Локо, каторый руками задержмвал Жедсона, сбив ево темп. И патому Жедсон и не смог сделать пас. Не верите? Пересмотрите весь момент целиком, када в ем участвовало три игрока, а не два в конечной фазе. Хе-хе!

    09.08.2025

  • Михаил

    заслуг нет, но наплакали

    09.08.2025

  • vladmad_75

    Ну там и два спартаковских комментатора открыто требовали пенальти. И в УПОР не видели этого на повторах. И только когда ВАР отменил, сразу же замолчали. Дескать ракурс не тот.

    09.08.2025

  • Сергей Макурин

    Нато и вар. Отмена справедлива.

    09.08.2025

  • Питерский пёс

    Пиз ротый не прав

    09.08.2025

  • andy1962

    По первому тайму Спартак намного интересне. Локомотив просто ужасен в атаке.

    09.08.2025

  • vladmad_75

    До гола должен быть штрафной. Но... Спартаку можно делать на поле что угодно. Видно же, что за прошлые игры явно возвращают.

    09.08.2025

  • ddddd

    кто бы сомневался в тебе бобров дурень

    09.08.2025

  • andy1962

    я из дома видел как Жедсон врезался в ногу Ненахову. Блин, что у нас за судьи!??? Раньше на раз такие моменты решали.

    09.08.2025

  • Михаил

    не, пока норм, тройки честных трамплинов (желтых) не выдал. можешь спартак до матча сообщил, что снимется, если проиграет. как вариант

    09.08.2025

  • Михаил

    Не, не спас. Желтую-то не подсказал.

    09.08.2025

  • FLEUR

    Я не понял почему у Спартак ещё 11 игроков играют

    09.08.2025

  • Артем

    А гол Спартака? Не было фола?

    09.08.2025

    • Дивеев — о личном интересе директора «Спартака» Кахигао: «Видел, посмеялся»

    «Локомотив» — «Спартак»: судья ошибочно дисквалифицировал Воробьева
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

