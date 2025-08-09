«Локомотив» — «Спартак»: Левников спас Иванова от скандала. Пенальти был назначен ошибочно

На 8-й минуте матча 4-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Спартак» судья Сергей Иванов неверно оценил единоборство Жедсона Фернандеша с Максимом Ненаховым и ошибочно наказал хозяев поля пенальти. Рефери решил, что защитник сфолил и сбил спартаковца в своей штрафной площади.

На самом деле по повторам было видно, что новичок красно-белых сделал движение в сторону от мяча — в направлении Ненахова. Более того, он ударил соперника, а не наоборот. Видеоассистенты Кирилл Левников и Антон Фролов быстро провели проверку и вмешались в действия арбитра.

Фото Скриншот трансляции

Фото Скриншот трансляции

На 10-й минуте Иванов, посмотрев повторы, объявил об изменении первоначального решения и о том, что спартаковец нарушил правила. Пенальти в итоге правильно отменен.