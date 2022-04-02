«Локомотив» и «Спартак» назвали стартовые составы на матч чемпионата России по футболу

В рамках 23-го тура Тинькофф чемпионата России «Локомотив» на своем поле примет «Спартак». Стали известны составы команд на эту встречу.

Игру пропустит полузащитник «Локо» Дмитрий Баринов, который не попал в заявку на матч.

Место в воротах «Спартака» займет голкипер Александр Максименко.

«Локомотив»: Худяков, Живоглядов, Едвай, Мампасси, Тикнизян, Марадишвили, Бабкин, Бека Бека, Керк, Изидор, Кухта.

Запасные: Гильерме, Матюнин, Ненахов, Черный, Рыбус, Рыбчинский, Куликов, Петров, Карпукас, Зинович.

«Спартак»: Максименко, Кофрие, Литвинов, Джикия, Хлусевич, Мозес, Зобнин, Мартинс, Промес, Бакаев, Николсон.

Запасные: Свинов, Волков, Жиго, Рассказов, Чернов, Денисов, Классен, Пруцев, Игнатов, Ларссон, Соболев.