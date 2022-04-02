В субботу, 2 апреля, состоится матч 23-го тура Тинькофф-чемпионата России, в котором «Локомотив» на своем поле примет «Спартак». Начало встречи — в 19.30 по московскому времени.

В первом круге чемпионата московские клубы сыграли друг с другом вничью 1:1. В последних пяти очных встречах в рамках РПЛ «Локо» всего раз смог победить красно-белых, две победы у «Спартака».

Турнирную таблицу Тинькофф-чемпионата России можно посмотреть здесь.

Расписание матчей премьер-лиги на сезон-2021/22 — по этой ссылке.

Следить за матчем «Локомотив» — «Спартак» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире по этой ссылке.