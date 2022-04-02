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Сегодня, 18:00

«Локомотив» — «Спартак»: где смотреть трансляцию и во сколько начало матча РПЛ

Центральный матч 23-го тура РПЛ «Локомотив» — «Спартак» начнется в 19.30
Сергей Ревенко
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Руслан Литвинов (слева) против Константина Марадишвили.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

В субботу, 2 апреля, состоится матч 23-го тура Тинькофф-чемпионата России, в котором «Локомотив» на своем поле примет «Спартак». Начало встречи — в 19.30 по московскому времени.

В первом круге чемпионата московские клубы сыграли друг с другом вничью 1:1. В последних пяти очных встречах в рамках РПЛ «Локо» всего раз смог победить красно-белых, две победы у «Спартака».

Турнирную таблицу Тинькофф-чемпионата России можно посмотреть здесь.

Расписание матчей премьер-лиги на сезон-2021/22 — по этой ссылке.

Следить за матчем «Локомотив» — «Спартак» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире по этой ссылке.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 23-й тур
02 апр, 19:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Спартак

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
Спартак

Обе забьют - да

25%

1.75

1X

18%

1.70

ИТБ2 (1.0)

13%

1.45
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Динамо

П2

21%

2.10

Обе забьют - да

20%

1.79

Ф2 (0)

17%

1.53
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Зенит

П2

24%

1.77

ТБ 2.5

22%

1.79

Обе забьют - да

15%

1.76
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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«Локомотив» — «Спартак»: стартовые составы. Максименко выйдет с первых минут, Баринов — вне заявки
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 22 9 5 8 29-25 32
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
11
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
12
 Ростов 22 5 7 10 34-40 22
13
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
14
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
15
 Химки 23 4 9 10 22-39 21
16
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
1.04 19:00
Рубин – Химки
 2 : 3
2.04 14:00
Арсенал – Ахмат
 0 : 0
2.04 14:00
Кр. Советов – Уфа
 1 : 2
2.04 16:30
Ростов – Н. Новгород
 1 : 2
2.04 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
3.04 14:00
Краснодар – Динамо
 - : -
3.04 16:30
ЦСКА – Урал
 - : -
3.04 19:00
Сочи – Зенит
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 15
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 10
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 12 1 3
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 20 1 3
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Краснодар

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