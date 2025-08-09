«Локомотив» — «Спартак»: между Станковичем и Бариновым случилась стычка после свистка на перерыв

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович на повышенных тонах поговорил с футболистами «Локомотив» после свистка на перерыв матча 4-го тура РПЛ.

После окончания первого тайма главный тренер красно-белых эмоционально начал высказывать недовольство в сторону соперников и арбитра. В результате у него случилась стычка с капитаном железнодорожников Дмитрием Бариновым.

