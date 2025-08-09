Футбол
9 августа, 19:10

Защитник «Банфилда» Ди Лучано прибудет в Москву в начале следующей недели для перехода в ЦСКА

Константин Белов
Корреспондент

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил «СЭ», что защитник «Банфилда» Рамиро Ди Лучано в ближайшее время прибудет в Москву для завершения трансфера.

Ранее журналист Иван Карпова сообщал о трансфере 21-летнего аргентинца в ЦСКА.

«Рамиро Ди Лучано в ближайшее время должен вылететь в Москву для прохождения медицинского осмотра для перехода в ЦСКА. В начале недели он будет в России», — сказал Брейдо «СЭ».

Ди Лучано в этом сезоне провел 18 матчей и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,2 миллиона евро.

Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Рамиро Ди Лусиано
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • pawlino2007

    Предложение подкупает новизной!)))

    09.08.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Круговой правый!

    09.08.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Забу можно за 20 миллионов выкупить у Спартака!

    09.08.2025

  • 4rfv5tgb

    После ухода Келлвена нужен правый защитник на подмену Гайичу.

    09.08.2025

  • pawlino2007

    Неплохо бы нападающего взять. Если Секу Койта уходит, то с нападающими совсем плохо. Тем более Алеррандро травму получил сегодня.

    09.08.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    А Лаки Лучиано вместе с ним не приедет?!

    09.08.2025

