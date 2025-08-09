Защитник «Банфилда» Ди Лучано прибудет в Москву в начале следующей недели для перехода в ЦСКА
Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил «СЭ», что защитник «Банфилда» Рамиро Ди Лучано в ближайшее время прибудет в Москву для завершения трансфера.
Ранее журналист Иван Карпова сообщал о трансфере 21-летнего аргентинца в ЦСКА.
«Рамиро Ди Лучано в ближайшее время должен вылететь в Москву для прохождения медицинского осмотра для перехода в ЦСКА. В начале недели он будет в России», — сказал Брейдо «СЭ».
Ди Лучано в этом сезоне провел 18 матчей и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,2 миллиона евро.
Новости