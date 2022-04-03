«Спартак» может подать протест в КДК РФС, а не в ЭСК

После игры 23-го тура Тинькофф чемпионата России «Локомотив» — «Спартак» (1:0) в Черкизове генеральный директор гостей Евгений Мележиков заявил: «Будем подавать протест в ЭСК РФС». Так поступить красно-белые не вправе. В соответствии с регламентом чемпионата России можно подать протест в контрольно-дисциплинарный комитет РФС, а не в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС.

«Протест может быть подан на факты (действия или бездействия), связанные с несоблюдением правил игры, или в случае нарушений положения регламента в части проведения матча... Подача протеста с кратким изложением фактов, на которые подается протест, отражается в протоколе матча. Представитель команды-соперника должен быть поставлен в известность о подаче протеста, о чем делается соответствующая запись в протоколе матча. Заявление с подробным изложением фактов, на которые подается протест, направляется в премьер-лигу курьером или электронной почтой в течение 24 часов с момента окончания матча, по которому подается протест. Порядок подачи и рассмотрения протестов регулируется дисциплинарным регламентом РФС. Не принимаются к рассмотрению протесты, которые не были своевременно поданы, а также не обеспеченные уведомлением о перечислении клубом на расчетный счет РФС денежного взноса в размере 20 тысяч рублей», — говорится в регламенте.

Цель подачи протеста — оспорить результат игры, добиться переигровки или присуждения сопернику поражения.

А в ЭСК подаются жалобы на качество судейства. Их рассмотрение не нужно оплачивать. Цель клубов, направляющих обращения, — получить некую сатисфакцию, показать болельщикам (владельцам, СМИ и т.д.), что судья ошибся, и эта ошибка повлияла на результат или исход матча.

Думаю, что Мележиков имел в виду именно жалобу, а не протест.

Кстати, в конце 1990-х в ходу было выражение «мы подадим на КДК». В переводе оно означало, что клуб пожалуется на судейство.