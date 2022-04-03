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Судейство

Сегодня, 18:01

«Локомотив» — «Спартак»: красно-белые подали протест или отправят жалобу на судейство?

«Спартак» может подать протест в КДК РФС, а не в ЭСК
Александр Бобров
Шеф-редактор
Читать «СЭ» в
Арбитр матча &amp;quot;Локомотив&amp;quot; - &amp;quot;Спартак&amp;quot; Сергей Карасев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

После игры 23-го тура Тинькофф чемпионата России «Локомотив» — «Спартак» (1:0) в Черкизове генеральный директор гостей Евгений Мележиков заявил: «Будем подавать протест в ЭСК РФС». Так поступить красно-белые не вправе. В соответствии с регламентом чемпионата России можно подать протест в контрольно-дисциплинарный комитет РФС, а не в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС.

«Протест может быть подан на факты (действия или бездействия), связанные с несоблюдением правил игры, или в случае нарушений положения регламента в части проведения матча... Подача протеста с кратким изложением фактов, на которые подается протест, отражается в протоколе матча. Представитель команды-соперника должен быть поставлен в известность о подаче протеста, о чем делается соответствующая запись в протоколе матча. Заявление с подробным изложением фактов, на которые подается протест, направляется в премьер-лигу курьером или электронной почтой в течение 24 часов с момента окончания матча, по которому подается протест. Порядок подачи и рассмотрения протестов регулируется дисциплинарным регламентом РФС. Не принимаются к рассмотрению протесты, которые не были своевременно поданы, а также не обеспеченные уведомлением о перечислении клубом на расчетный счет РФС денежного взноса в размере 20 тысяч рублей», — говорится в регламенте.

Цель подачи протеста — оспорить результат игры, добиться переигровки или присуждения сопернику поражения.

А в ЭСК подаются жалобы на качество судейства. Их рассмотрение не нужно оплачивать. Цель клубов, направляющих обращения, — получить некую сатисфакцию, показать болельщикам (владельцам, СМИ и т.д.), что судья ошибся, и эта ошибка повлияла на результат или исход матча.

Думаю, что Мележиков имел в виду именно жалобу, а не протест.

Кстати, в конце 1990-х в ходу было выражение «мы подадим на КДК». В переводе оно означало, что клуб пожалуется на судейство.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Зенит

П2

24%

1.77

ТБ 2.5

22%

1.79

Обе забьют - да

15%

1.76
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 1
Спартак 0
Матч завершен

Обе забьют - да

25%

1.75

1X

18%

1.70

ИТБ2 (1.0)

13%

1.45
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар 0
Динамо 1
Матч завершен

П2

21%

2.10

Обе забьют - да

20%

1.79

Ф2 (0)

17%

1.53
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
1
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 23 14 4 5 42-24 46
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 22 10 6 6 34-22 36
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 22 9 5 8 29-25 32
9
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
10
 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
11
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
12
 Ростов 22 5 7 10 34-40 22
13
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
14
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
15
 Химки 23 4 9 10 22-39 21
16
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
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1.04 19:00
Рубин – Химки
 2 : 3
2.04 14:00
Арсенал – Ахмат
 0 : 0
2.04 14:00
Кр. Советов – Уфа
 1 : 2
2.04 16:30
Ростов – Н. Новгород
 1 : 2
2.04 19:30
Локомотив – Спартак
 1 : 0
3.04 14:00
Краснодар – Динамо
 0 : 1
3.04 16:30
ЦСКА – Урал
 - : -
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