«Локомотив» — «Спартак»: красно-белые подали протест или отправят жалобу на судейство?
После игры 23-го тура Тинькофф чемпионата России «Локомотив» — «Спартак» (1:0) в Черкизове генеральный директор гостей Евгений Мележиков заявил: «Будем подавать протест в ЭСК РФС». Так поступить красно-белые не вправе. В соответствии с регламентом чемпионата России можно подать протест в контрольно-дисциплинарный комитет РФС, а не в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС.
«Протест может быть подан на факты (действия или бездействия), связанные с несоблюдением правил игры, или в случае нарушений положения регламента в части проведения матча... Подача протеста с кратким изложением фактов, на которые подается протест, отражается в протоколе матча. Представитель команды-соперника должен быть поставлен в известность о подаче протеста, о чем делается соответствующая запись в протоколе матча. Заявление с подробным изложением фактов, на которые подается протест, направляется в премьер-лигу курьером или электронной почтой в течение 24 часов с момента окончания матча, по которому подается протест. Порядок подачи и рассмотрения протестов регулируется дисциплинарным регламентом РФС. Не принимаются к рассмотрению протесты, которые не были своевременно поданы, а также не обеспеченные уведомлением о перечислении клубом на расчетный счет РФС денежного взноса в размере 20 тысяч рублей», — говорится в регламенте.
Цель подачи протеста — оспорить результат игры, добиться переигровки или присуждения сопернику поражения.
А в ЭСК подаются жалобы на качество судейства. Их рассмотрение не нужно оплачивать. Цель клубов, направляющих обращения, — получить некую сатисфакцию, показать болельщикам (владельцам, СМИ и т.д.), что судья ошибся, и эта ошибка повлияла на результат или исход матча.
Думаю, что Мележиков имел в виду именно жалобу, а не протест.
Кстати, в конце 1990-х в ходу было выражение «мы подадим на КДК». В переводе оно означало, что клуб пожалуется на судейство.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|22
|14
|6
|2
|53-23
|48
|
2
|Динамо
|23
|14
|4
|5
|42-24
|46
|
3
|ЦСКА
|22
|13
|3
|6
|32-18
|42
|
4
|Сочи
|22
|12
|2
|8
|35-24
|38
|
5
|Локомотив
|22
|10
|7
|5
|32-25
|37
|
6
|Краснодар
|22
|10
|6
|6
|34-22
|36
|
7
|Ахмат
|23
|10
|2
|11
|29-30
|32
|
8
|Кр. Советов
|22
|9
|5
|8
|29-25
|32
|
9
|Спартак
|23
|7
|6
|10
|24-32
|27
|
10
|Н. Новгород
|23
|7
|6
|10
|22-33
|27
|
11
|Рубин
|23
|7
|4
|12
|31-42
|25
|
12
|Ростов
|22
|5
|7
|10
|34-40
|22
|
13
|Арсенал
|23
|5
|6
|12
|24-46
|21
|
14
|Уфа
|23
|4
|9
|10
|21-32
|21
|
15
|Химки
|23
|4
|9
|10
|22-39
|21
|
16
|Урал
|22
|4
|8
|10
|13-22
|20
|1.04
|19:00
|
Рубин – Химки
|2 : 3
|2.04
|14:00
|
Арсенал – Ахмат
|0 : 0
|2.04
|14:00
|
Кр. Советов – Уфа
|1 : 2
|2.04
|16:30
|
Ростов – Н. Новгород
|1 : 2
|2.04
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|1 : 0
|3.04
|14:00
|
Краснодар – Динамо
|0 : 1
|3.04
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|3.04
|19:00
|
Сочи – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|15
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|10
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0