Бикфалви вывел «Урал» вперед в матче с ЦСКА

Нападающий «Урала» Эрик Бикфалви вывел свою команду вперед в матче с ЦСКА — 2:1.

Румын отличился на 55-й минуте встречи. Отметим, что ЦСКА в этот момент находился в меньшинстве: защитник армейцев Игорь Дивеев покинул поле из-за травмы, а Егор Ушаков еще не успел выйти на замену.

Бикфалви забил свой 5-й гол в сезоне-2021/22.