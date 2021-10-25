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Судейство

«Локомотив» — «Сочи»: гол гостей засчитан правильно, вмешательство ВАР не требовалось

21:31
«Локомотив» — «Сочи». «Локомотив» — «Сочи».
«Локомотив» — «Сочи».
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На 90+4-й минуте матча 12-го тура Тинькофф чемпионата России «Локомотив» — «Сочи» (2:1) арбитр Владислав Безбородов принял верное решение, засчитав гол, забитый Жоаузинью.

Один из телекомментаторов, работавший на игре, решил, что футболисты гостей нарушили правила игры, встав рядом со «стенкой» железнодорожников, и заговорил о том, что видеоарбитр Евгений Турбин обязан незамедлительно вмешаться в действия судьи.

"Локомотив" - "Сочи".
«Локомотив» — «Сочи».

Но это не соответствует действительности — сочинцы ничего не нарушили, установленное правилами расстояние в 1 м, на которое игроки атаковавшей команды не могли приблизиться к «стенке», не было нарушено. Вмешательство ВАР не требовалось. Гол засчитан правильно.

Но даже если бы сочинцы подошли к «стенке» на расстояние менее одного метра, ВАР не имел бы права что-то советовать Безбородову. Потому что вмешательство ВАР в такого рода ситуациях невозможно.

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Александр Бобров все материалы автора

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