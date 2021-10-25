На 90+4-й минуте матча 12-го тура Тинькофф чемпионата России «Локомотив» — «Сочи» (2:1) арбитр Владислав Безбородов принял верное решение, засчитав гол, забитый Жоаузинью.

Ну Жоаозиньо! Ну ювелир! Заложил в самую девятку ? pic.twitter.com/rfhIAxlERu — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 25, 2021

Один из телекомментаторов, работавший на игре, решил, что футболисты гостей нарушили правила игры, встав рядом со «стенкой» железнодорожников, и заговорил о том, что видеоарбитр Евгений Турбин обязан незамедлительно вмешаться в действия судьи.

«Локомотив» — «Сочи».

Но это не соответствует действительности — сочинцы ничего не нарушили, установленное правилами расстояние в 1 м, на которое игроки атаковавшей команды не могли приблизиться к «стенке», не было нарушено. Вмешательство ВАР не требовалось. Гол засчитан правильно.

Но даже если бы сочинцы подошли к «стенке» на расстояние менее одного метра, ВАР не имел бы права что-то советовать Безбородову. Потому что вмешательство ВАР в такого рода ситуациях невозможно.