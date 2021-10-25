«Спартак» сделал заявление после суда над задержанными в Санкт-Петербурге болельщиками
«Спартак» опубликовал заявление после суда над задержанными в Петербурге болельщиками
21:22
В «Спартаке» выступили с официальным заявлением по поводу задержания болельщиков команды после матча 12-го тура Тинькофф РПЛ с «Зенитом» (1:7).
«В Санкт-Петербурге состоялось судебное заседание по факту задержания болельщиков «Спартака», пытавшихся покинуть территорию стадиона после первого тайма матча с «Зенитом». Трое из них были признаны виновными в нарушении правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований и оштрафованы на сумму от 10 до 12 тысяч рублей. Также болельщикам запретили посещать спортивные мероприятия сроком на один год», — говорится в сообщении.
В клубе также рассказали, что задержанным помогал юрист «Спартака».
Ранее сообщалось, что все болельщики отпущены, получив штраф и бан на год.
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