Федотов объяснил, почему «Сочи» проиграл «Локомотиву»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов поделился впечатлениями от матча с «Локомотивом» (1:2) в 12-м туре чемпионата России.

«Тут все просто, просто не получалось быть конкретными в завершающей стадии, — сказал Федотов журналистам. — У нас было полное отсутствие ударов со средней дистанции, мы тут не были агрессивны. Потом был нелепый гол, и «Локомотив» начал использовать пространство, затем использовал стандарт, что усложнило наше положение. Но мы не сдались, продолжили создавать моменты, у нас была парочка убойных моментов, но и «Локо», в своей излюбленной манере действовав на контратаках, пару раз мог нас наказать.

У нас опытная команда, не было никакого давления из-за потенциального выхода на второе место, мы не хотели быть настолько академичными. Было много хороших ситуаций, которые мы не доиграли. Мы доходили до чужих ворот, но не использовали те шансы, которые предоставлял нам соперник.

Футбол справедлив, но были игры, когда мы могли сыграть лучше. Все закономерно, сегодня был момент истины, когда нужно было сделать решительный шаг. Мы увидели новое в игре «Локо», прессинг присутствовал. В первом тайме нам удавалось его преодолевать достаточно часто, но сразу ничто не может заработать на сто процентов".

Единственный мяч в составе сочинцев забил Жоаузинью.