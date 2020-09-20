«Локомотив» с минимальным счетом одолел «Тамбов» и прервал неудачную серию

Московский «Локомотив» одержал первую победу за шесть матчей. На своем поле в рамках 8-го тура Тинькофф РПЛ москвичи одолели «Тамбов» — 1:0. Автором решающего гола стал нападающий Федор Смолов.

«Локомотив» набрал 12 очков и поднялся на шестое место. «Тамбов» остался на 13-й строчке с 7 очками.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

8-й тур

«Локомотив» (Москва) — «Тамбов» — 1:0 (1:0)

Гол: Смолов, 7.

«Локомотив» (Москва): Гильерме, Чорлука, Рыбус, Живоглядов, Мурило, Крыховяк, Миранчук (Рыбчинский, 90+2), Магкеев, Смолов (Куликов, 90+2), Эдер (Лисакович, 72), Камано (Жемалетдинов, 64).

«Тамбов»: Рыжиков, Ойеволе (Таказов, 42), Тетрашвили, Рыбин, Шляков, Каплиенко, Грицаенко, Карасев (Костюков, 46), Чуперка, Панченко (Карапетян, 75), Обухов.

Предупреждения: Шляков, 41. Крыховяк, 47. Эдер, 54. Живоглядов, 61. Рыжиков, 66. Магкеев, 67. Жемалетдинов, 86.

Судьи: Турбин (Дмитров). Хатуев (Грозный), Богданов (Верея).

ВАР: Москалев (Воронеж). Сафьян (Москва).

20 сентября. Москва. Стадион «РЖД Арена».