«Локомотив» с минимальным счетом одолел «Тамбов» и прервал неудачную серию
Московский «Локомотив» одержал первую победу за шесть матчей. На своем поле в рамках 8-го тура Тинькофф РПЛ москвичи одолели «Тамбов» — 1:0. Автором решающего гола стал нападающий Федор Смолов.
«Локомотив» набрал 12 очков и поднялся на шестое место. «Тамбов» остался на 13-й строчке с 7 очками.
Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига
8-й тур
«Локомотив» (Москва) — «Тамбов» — 1:0 (1:0)
Гол: Смолов, 7.
«Локомотив» (Москва): Гильерме, Чорлука, Рыбус, Живоглядов, Мурило, Крыховяк, Миранчук (Рыбчинский, 90+2), Магкеев, Смолов (Куликов, 90+2), Эдер (Лисакович, 72), Камано (Жемалетдинов, 64).
«Тамбов»: Рыжиков, Ойеволе (Таказов, 42), Тетрашвили, Рыбин, Шляков, Каплиенко, Грицаенко, Карасев (Костюков, 46), Чуперка, Панченко (Карапетян, 75), Обухов.
Предупреждения: Шляков, 41. Крыховяк, 47. Эдер, 54. Живоглядов, 61. Рыжиков, 66. Магкеев, 67. Жемалетдинов, 86.
Судьи: Турбин (Дмитров). Хатуев (Грозный), Богданов (Верея).
ВАР: Москалев (Воронеж). Сафьян (Москва).
20 сентября. Москва. Стадион «РЖД Арена».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2020-2021/