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«Локомотив» — «Ростов»: все голы матча РПЛ

17:20
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«Локомотив» в матче 26-го тура Тинькофф чемпионата России принимает «Ростов».

4-я минута. Камано — 1:0

Публикация от Тинькофф РПЛ (@premierliga)

6-я минута. Жемалетдинов — 2:0

33-я минута. Хаджикадунич — 2:1

Локомотив — Ростов

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