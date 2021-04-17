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«Локомотив» в большинстве разгромил «Ростов» на своем поле

18:29
Футболисты «Локомотива». Фото ФК «Локомотив»
Футболисты «Локомотива». Фото ФК «Локомотив»
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«Локомотив» обыграл «Ростов» на своем поле в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ — 4:1.

В составе хозяев отличились Франсуа Камано, Рифат Жемалетдинов и Гжегож Крыховяк (с пенальти) и Эдер. Единственный мяч ростовчан забил Деннис Хаджикадунич.

На 52-й минуте встречи гости остались в меньшинстве: полузащитник ростовчан Армин Гигович получил вторую желтую карточку и покинул поле.

«Локомотив» поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата России, опередив «Спартак». На счету команды 49 очков в 26 матчах. Железнодорожники одержали седьмую победу подряд. «Ростов» идет на девятом месте с 37 очками в 26 встречах.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

26-й тур

«Локомотив» (Москва) — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 4:1 (2:1)

Голы: Камано, 4 (1:0). Жемалетдинов, 6 (2:0). Хаджикадунич, 33 (2:1). Крыховяк, 65 — с пенальти (3:1). Эдер, 90 (4:1).

«Локомотив» (Москва): Коченков, Рыбчинский, Пабло, Чорлука, Рыбус, Магкеев, Куликов, Крыховяк (Титков, 90+1), Жемалетдинов (Миранчук, 79), Смолов (Лисакович, 63), Камано (Эдер, 78).

«Ростов» (Ростов-на-Дону): Песьяков, Терентьев (Тугарев, 83), Осипенко, Хаджикадунич, Поярков (Байрамян, 83), Глебов, Гигович, Хасимото, Альмквист (Саплинов, 75), Полоз (Павловец, 76), Соу (Махатадзе, 89).

Предупреждения: Хасимото, 8. Магкеев, 12. Гигович, 17.

Удаление: Гигович, 52 (грубая игра, вторая ж.к.).

Судьи: Вилков (Нижний Новгород). Милюченко (Санкт-Петербург), Ковалев (Реутов).

ВАР: Панин (Дмитров). Гаврилин (Владимир).

17 апреля. Москва. Стадион «РЖД Арена».

Локомотив — Ростов

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