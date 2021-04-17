«Локомотив» в большинстве разгромил «Ростов» на своем поле
«Локомотив» обыграл «Ростов» на своем поле в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ — 4:1.
В составе хозяев отличились Франсуа Камано, Рифат Жемалетдинов и Гжегож Крыховяк (с пенальти) и Эдер. Единственный мяч ростовчан забил Деннис Хаджикадунич.
На 52-й минуте встречи гости остались в меньшинстве: полузащитник ростовчан Армин Гигович получил вторую желтую карточку и покинул поле.
«Локомотив» поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата России, опередив «Спартак». На счету команды 49 очков в 26 матчах. Железнодорожники одержали седьмую победу подряд. «Ростов» идет на девятом месте с 37 очками в 26 встречах.
Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига
26-й тур
«Локомотив» (Москва) — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 4:1 (2:1)
Голы: Камано, 4 (1:0). Жемалетдинов, 6 (2:0). Хаджикадунич, 33 (2:1). Крыховяк, 65 — с пенальти (3:1). Эдер, 90 (4:1).
«Локомотив» (Москва): Коченков, Рыбчинский, Пабло, Чорлука, Рыбус, Магкеев, Куликов, Крыховяк (Титков, 90+1), Жемалетдинов (Миранчук, 79), Смолов (Лисакович, 63), Камано (Эдер, 78).
«Ростов» (Ростов-на-Дону): Песьяков, Терентьев (Тугарев, 83), Осипенко, Хаджикадунич, Поярков (Байрамян, 83), Глебов, Гигович, Хасимото, Альмквист (Саплинов, 75), Полоз (Павловец, 76), Соу (Махатадзе, 89).
Предупреждения: Хасимото, 8. Магкеев, 12. Гигович, 17.
Удаление: Гигович, 52 (грубая игра, вторая ж.к.).
Судьи: Вилков (Нижний Новгород). Милюченко (Санкт-Петербург), Ковалев (Реутов).
ВАР: Панин (Дмитров). Гаврилин (Владимир).
17 апреля. Москва. Стадион «РЖД Арена».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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