Семак: «Футбол «Зенита» близок к идеальному? Нет, конечно»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара».

— Футбол «Зенита» близок к идеальному? Нет, конечно.Победа — это хорошо. Все команды теряют очки. Бывают и победные серии, а бывает, где не получилось. Очки будем считать по завершению чемпионата.

— Вы сегодня не поменяли состав.

— Есть нюансы, которые нам не понравились. Посмотрим на реакию игроков в плане ошибок, которые были, посмотрим на их атакующие действия. Хотя в этом отношении с «Сочи» сыграли нормально, создавали моменты. Поэтому оставили состав.

— Давно созванивались с Виктором Гончаренко? Как готовитиесь к противостоянию с приятелем?

— Думаю, личные отношения здесь не имеют никакого значения. Здесь что я, что Гончаренко готовимся играть против соперника. Все прекрасно друг друга знают. Поэтому в этом плане это такая же игра, как и другие.