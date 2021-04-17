Семак: «Футбол «Зенита» близок к идеальному? Нет, конечно»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара».
— Футбол «Зенита» близок к идеальному? Нет, конечно.Победа — это хорошо. Все команды теряют очки. Бывают и победные серии, а бывает, где не получилось. Очки будем считать по завершению чемпионата.
— Вы сегодня не поменяли состав.
— Есть нюансы, которые нам не понравились. Посмотрим на реакию игроков в плане ошибок, которые были, посмотрим на их атакующие действия. Хотя в этом отношении с «Сочи» сыграли нормально, создавали моменты. Поэтому оставили состав.
— Давно созванивались с Виктором Гончаренко? Как готовитиесь к противостоянию с приятелем?
— Думаю, личные отношения здесь не имеют никакого значения. Здесь что я, что Гончаренко готовимся играть против соперника. Все прекрасно друг друга знают. Поэтому в этом плане это такая же игра, как и другие.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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