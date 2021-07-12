«Уфа» проиграла чешской «Виктории» в товарищеском матче
19:56
«Виктория» Пльзень в товарищеском матча победила «Уфу» (2:0). Голы забивали Якуб Брабец и Ян Копиц.
Товарищеский матч
«Виктория Пл» (Чехия) — «Уфа» (Россия) — 2:0 (1:0)
Голы: Брабец, 18 (1:0). Копиц, 54 (2:0).
«Уфа»: Беленов, Йокич, Журавлев, Плиев, Бауэр, Иванов, Кротов, Алиев, Камилов, Мрзляк, Саплинов.
12 июля.
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