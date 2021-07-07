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«Локомотив» проиграл «Арису» в товарищеском матче

21:51
Игроки «Локомотива». Фото ФК «Локомотив».
Игроки «Локомотива». Фото ФК «Локомотив».
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«Локомотив» провел товарищеский матч против греческого клуба «Арис». Московская команда уступила со счетом 0:1.

В первом тайме счет открыл защитник «Локо» Мацей Рыбус. Однако во второй половине «Локомотив» пропустил два гола за шесть минут и уже не смог отыграться.

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Иван Шитик все материалы автора

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