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Андрей Лунев в ближайшее время может перейти в «Байер»

22:01
Андрей Лунев. Фото ФК «Зенит»
Андрей Лунев. Фото ФК «Зенит»
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Голкипер Андрей Лунев в ближайшие дни может подписать контракт с «Байером», утверждает «РБ Спорт».

Вопрос может решиться после прохождения футболистом медосмотра и согласования личного контракта. В настоящее время после окончания контракта с «Зенитом» 29-летний вратарь является свободным агентом, договориться о новом соглашении с питерским клубом не удалось.

Лунев выступал за «Зенит» с 2017 года. В прошлом сезоне вратарь провел 13 матчей во всех турнирах.

В случае перехода в «Байер, за место в основе вратарь будет конкурировать с финским голкипером Лукашем Градецки.

Дополнительная информация:

https://bookmaker-ratings.ru/news/lunev-v-blizhajshie-dni-mozhet-perejti-v-bajer/

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Иван Шитик все материалы автора

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