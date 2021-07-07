Андрей Лунев в ближайшее время может перейти в «Байер»
22:01
Голкипер Андрей Лунев в ближайшие дни может подписать контракт с «Байером», утверждает «РБ Спорт».
Вопрос может решиться после прохождения футболистом медосмотра и согласования личного контракта. В настоящее время после окончания контракта с «Зенитом» 29-летний вратарь является свободным агентом, договориться о новом соглашении с питерским клубом не удалось.
Лунев выступал за «Зенит» с 2017 года. В прошлом сезоне вратарь провел 13 матчей во всех турнирах.
В случае перехода в «Байер, за место в основе вратарь будет конкурировать с финским голкипером Лукашем Градецки.
Дополнительная информация:
https://bookmaker-ratings.ru/news/lunev-v-blizhajshie-dni-mozhet-perejti-v-bajer/
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