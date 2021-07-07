Андрей Лунев в ближайшее время может перейти в «Байер»

Голкипер Андрей Лунев в ближайшие дни может подписать контракт с «Байером», утверждает «РБ Спорт».

Вопрос может решиться после прохождения футболистом медосмотра и согласования личного контракта. В настоящее время после окончания контракта с «Зенитом» 29-летний вратарь является свободным агентом, договориться о новом соглашении с питерским клубом не удалось.

Лунев выступал за «Зенит» с 2017 года. В прошлом сезоне вратарь провел 13 матчей во всех турнирах.

В случае перехода в «Байер, за место в основе вратарь будет конкурировать с финским голкипером Лукашем Градецки.