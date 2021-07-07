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Семак объяснил, почему Кузяев вышел в нападении на матч с «Вердером»

21:50
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал итог товарищеского матча с «Вердером» (2:2) на сборе в Австрии.

— Кузяев вышел в нападении. Почему?

— Не хватает игроков. Два наших основных форварда по разным причинам отсутствуют. Есть только Дриусси — и то, он второй форвард. Кузяев играл немножко выше.

— Тренер «Зенита» по физподготовке Андреа Сканавино вышел в финал Евро со сборной Италии. Обсуждали с ним полуфинал?

— Игру не обсуждали. Но благодаря ему попали на четвертьфинал в Мюнхене между Италией и Бельгией. Конечно, нам его не хватает. Он часть нашей команды. Мы скучаем, но радуемся за него, искренне переживаем.

В Австрии «Зенит» сыграет еще один матч — с «Карлсруэ» (11 июля).

Зенит — Вердер

 

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