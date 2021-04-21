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«Локомотив» подал апелляцию на решение КДК РФС о проведении матча на нейтральном поле

18:48
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«Локомотив» оспорит решение Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) о проведении домашнего матча на нейтральном поле из-за инцидента с участием начальника клуба Станислава Сухины в матче 25-го тура против «Спартака» (2:0).

Как информирует официальный сайт клуба, соответствующий документ, в котором «Локомотив» представил свои доводы по ранее вынесенному решению, был направлен в апелляционный комитет РФС.

26 августа 2020 года начальник «Локомотива» Станислав Сухина зашел в судейскую комнату после домашнего матча 5-го тура РПЛ с «Ахматом» (2:3). Тогда КДК в том числе наказал столичный клуб проведением одного домашнего матча на нейтральном поле в другом городе условно и установил испытательный срок до конца сезона-2020/21.

11 апреля до игры 25-го тура «Локомотив» — «Спартак» (2:0) Сухина побывал в судейской комнате. По решению КДК железнодорожники обязаны провести матч с «Динамо», запланированный на 8 мая, на нейтральном поле.

Дополнительная информация:

https://www.fclm.ru/ru/publications/news/23949

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