Московское «Динамо» вспомнило, как 14 лет назад Шунин дебютировал за клуб

«Динамо» в своем официальном Twitter опубликовало фотографии с дебютного матча голкипера Антона Шунина за московский клуб.

Это произошло 21 апреля 2007 года в матче против «Химок» в чемпионате России (2:1). В этой встрече гол в ворота Шунина забил Андрей Тихонов.

Узнаёте парня? ?



Ровно 14 лет назад он дебютировал в стартовом составе «Динамо»! Остальное — уже история ?



P. S. Обратили внимание, с кем была та игра? ?#ШунинАнтоха #ЭтоЦелаяЭпоха pic.twitter.com/sgnJyjHyEK — ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) April 21, 2021

В составе «Динамо» Шунин стал бронзовый призером чемпионата России, победителем первенства ФНЛ и финалистом Кубка России. За сборную России 34-летний голкипер провел 10 матчей.