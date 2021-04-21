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Московское «Динамо» вспомнило, как 14 лет назад Шунин дебютировал за клуб

19:58
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«Динамо» в своем официальном Twitter опубликовало фотографии с дебютного матча голкипера Антона Шунина за московский клуб.

Это произошло 21 апреля 2007 года в матче против «Химок» в чемпионате России (2:1). В этой встрече гол в ворота Шунина забил Андрей Тихонов.

В составе «Динамо» Шунин стал бронзовый призером чемпионата России, победителем первенства ФНЛ и финалистом Кубка России. За сборную России 34-летний голкипер провел 10 матчей.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/fcdynamo/status/1384887508627070977

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