Московское «Динамо» вспомнило, как 14 лет назад Шунин дебютировал за клуб
19:58
«Динамо» в своем официальном Twitter опубликовало фотографии с дебютного матча голкипера Антона Шунина за московский клуб.
Это произошло 21 апреля 2007 года в матче против «Химок» в чемпионате России (2:1). В этой встрече гол в ворота Шунина забил Андрей Тихонов.
В составе «Динамо» Шунин стал бронзовый призером чемпионата России, победителем первенства ФНЛ и финалистом Кубка России. За сборную России 34-летний голкипер провел 10 матчей.
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