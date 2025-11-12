«Локомотив» поблагодарил за работу экс-гендиректора Леонченко

«Локомотив» выразил благодарность Владимиру Леонченко за работу на посту генерального директора клуба.

«Локомотив» выражает большую признательность Владимиру Валерьевичу за сотрудничество, за годы упорной и эффективной работы в структуре «железнодорожников», благодарит за вклад в развитие и прогресс нашего клуба и желает всяческих успехов в дальнейшем!» — говорится в сообщении клубной пресс-службы.

12 ноября «Локомотив» через «СЭ» объявил о решении назначить Бориса Ротенберга на пост генерального директора клуба. Он сменил на этом посту 53-летнего Владимира Леонченко, который работал генеральным директором «Локомотива» с декабря 2020 года.