«Локомотив» поблагодарил за работу экс-гендиректора Леонченко
«Локомотив» выразил благодарность Владимиру Леонченко за работу на посту генерального директора клуба.
«Локомотив» выражает большую признательность Владимиру Валерьевичу за сотрудничество, за годы упорной и эффективной работы в структуре «железнодорожников», благодарит за вклад в развитие и прогресс нашего клуба и желает всяческих успехов в дальнейшем!» — говорится в сообщении клубной пресс-службы.
12 ноября «Локомотив» через «СЭ» объявил о решении назначить Бориса Ротенберга на пост генерального директора клуба. Он сменил на этом посту 53-летнего Владимира Леонченко, который работал генеральным директором «Локомотива» с декабря 2020 года.
Источник: ФК «Локомотив»
