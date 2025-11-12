Акинфеев — о своей автобиографии: «Возможно, когда повешу бутсы на гвоздь, будет продолжение»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев в ходе презентации автобиографии «Игорь Акинфеев. Автобиография самого преданного футболиста в истории мирового футбола» не исключил, что у нее будет продолжение.

— Без своих коллег не смог бы создать эту книгу. Мы писали-писали книгу с Еленой Вайцеховской, а получилась она на 200 страниц. Еще не все истории рассказаны. Возможно, когда повешу бутсы на гвоздь, будет продолжение. Каждая новая история будет на 200 страниц. Так что нужно готовить еще диктофон.

— Насколько вы были откровенны в книге?

— Я такой человек, что каждое интервью у меня откровенное. Нет смысла давать интервью и юлить. Сейчас большой ажиотаж вокруг книги, это очень приятно. В книге все от чистого сердца, все откровенно.

Акинфееву 39 лет. Он играет за ЦСКА с 2003 года. В сезоне-2025/26 вратарь в 12 матчах пропустил 10 голов, в 3 матчах сыграл на ноль.