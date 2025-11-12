Футбол
12 ноября, 15:55

Акинфеев — о своей автобиографии: «Возможно, когда повешу бутсы на гвоздь, будет продолжение»

Константин Белов
Корреспондент

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев в ходе презентации автобиографии «Игорь Акинфеев. Автобиография самого преданного футболиста в истории мирового футбола» не исключил, что у нее будет продолжение.

— Без своих коллег не смог бы создать эту книгу. Мы писали-писали книгу с Еленой Вайцеховской, а получилась она на 200 страниц. Еще не все истории рассказаны. Возможно, когда повешу бутсы на гвоздь, будет продолжение. Каждая новая история будет на 200 страниц. Так что нужно готовить еще диктофон.

— Насколько вы были откровенны в книге?

— Я такой человек, что каждое интервью у меня откровенное. Нет смысла давать интервью и юлить. Сейчас большой ажиотаж вокруг книги, это очень приятно. В книге все от чистого сердца, все откровенно.

Акинфееву 39 лет. Он играет за ЦСКА с 2003 года. В сезоне-2025/26 вратарь в 12 матчах пропустил 10 голов, в 3 матчах сыграл на ноль.

Игорь Акинфеев
ФК ЦСКА (Москва)
  • Слоноул

    Ты-то, даже на тире между двумя датами не заработал. У тебя на могиле между ними будет плевок.

    12.11.2025

  • korkodil

    Памятник уже пора ставить на Песчаной? А потом еще один когда закончит.

    12.11.2025

  • Listerman

    просто живи --статист среднего уровня

    12.11.2025

    • «Локомотив» поблагодарил за работу экс-гендиректора Леонченко

    Акинфеев заявил, что пока не хочет становиться тренером
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

