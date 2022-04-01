«Локомотив» планирует объявить тендеры для продвижения нескольких направлений

По информации «СЭ», «Локомотив» планирует обновить процессы по внутренней работе. Речь идет о маркетинге и коммуникациях.

К этому направлению относятся работа по продвижению социальных сетей, более разнообразная программа Matchday в дни домашних матчей. Клуб планирует объявить тендеры для выбора партнеров по этим направлениям. Руководство также хочет более качественного продвижения Академии и женской футбольной команды.