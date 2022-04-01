«Рубин» — «Химки»: второй гол гостей засчитан правильно

На 62-й минуте матча 23-го тура Тинькофф чемпионата России «Рубин» — «Химки» правильно поступила бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым, засчитав второй гол гостей, забитый Ильей Кухарчуком.

Видеоассистентам Василию Казарцеву и Андрею Болотенкову в том моменте даже не пришлось чертить линию офсайда и определять расположение Ильи Кухарчука в момент паса его партнера.

Дело в том, что после передачи в направлении Кухарчука защитник «Рубина» сыграл в мяч, а уже затем им завладел автор гола. В такой ситуации ни о каком положении «вне игры» не можеть быть и речи.