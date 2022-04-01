«Рубин» сравнял счет в матче РПЛ с «Химками»

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«Рубин» встречается с «Химками» в матче 23-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча проходит на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани.

На 84-й минуте игры защитник гостей Дмитрий Тихий отправил мяч в свои ворота.

Таким образом, «Рубин» сравнял счет — 2:2.