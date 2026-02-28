Нобоа — о предложении ЦСКА: «Сочи» не отпустил, потому что рассматривал только продажу. А мне было 37 лет...»

Бывший полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа в интервью «СЭ» рассказал об интересе от ЦСКА летом 2022 года.

— Тобой летом 2022 года активно интересовался ЦСКА.

— Да, я действительно получил предложение от ЦСКА. Это большой клуб, плюс туда пришел Владимир Федотов. Я хотел туда перейти. Все-таки многие понимали, что «Сочи» добился своего максимума — второго места в РПЛ. Лидеры стали уходить в другие команды, пришел новый главный тренер. Поэтому я сам задумался об уходе. Но «Сочи» не отпустил меня, потому что рассматривали только продажу. А мне было 37 лет... Кто за такого возрастного футболиста готов отдать реальные деньги?

Нобоа выступал за «Сочи» с 2019 по 2024 год. Эквадорец провел за команду 116 матчей, забил 40 голов и отдал 23 голевые передачи.

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