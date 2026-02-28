Мостовой о работе арбитров в матче «Краснодар» — «Ростов»: «Судьи, остановитесь, что вы творите?»

Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой высмеял судейство в матче 19-го тура чемпионата России между «Краснодаром» и «Ростовом».

Игра прошла 28 февраля в Краснодаре и завершилась победой хозяев со счетом 2:1. В первом тайме после вмешательства ВАР главный арбитр Антон Фролов назначил два пенальти — и в ворота «быков», и в ворота желто-синих, а также отменил гол нападающего «Краснодара» Жуана Батчи.

«Друзья, остановитесь. Правда, что вы творите? Ну еще не закончился один момент, уже назначают другой пенальти. Идет борьба — пятеро человек борются, хватают друг друга, ничего такого нет. Это обычная футбольная борьба, елки-палки. Пошел смотреть ВАР, назначают пенальти, что якобы тот рукой... А тот руками его не хватал? Они все друг друга хватают. Дайте бороться, елки-палки. Это ужас, во что превращается третья игра уже. Кошмар!» — сказал Мостовой в видео в своем Telegram-канале.

Ранее бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин назвал дискредитацией арбитров в поле частые вмешательства ВАР в стартовых матчах второй части чемпионата России сезона-2025/26.

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