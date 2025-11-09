«Локомотив» и «Оренбург» сыграют в чемпионате России 9 ноября

«Локомотив» и «Оренбург» встретятся в 15-м туре чемпионата России в воскресенье, 9 ноября. Матч в Москве на «РЖД Арене» начинается в 15.15 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 15-й тур.

09 ноября, 15:15. РЖД Арена (Москва)

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча железнодорожников и оренбуржцев. Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Локомотив» — «Оренбург» также изучайте в матч-центре на нашем сайте и ленте новостей.

Матч в прямом эфире покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Эфир доступен на платной основе и начнется в 15.10 мск.

Красно-зеленые в предыдущем туре уступили «Зениту» (0:2), а оренбуржцы обыграли «Сочи» (3:1).

Расписание и результаты, турнирную таблицу чемпионата России, новости и обзоры изучайте в разделе РПЛ на нашем сайте.